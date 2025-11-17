¡Cayó de un edificio! Investigan la muerte de influencer brasileña en Río de Janeiro

La influencer y nutricionista brasileña, Diana Areas, de 39 años, falleció en la madrugada del jueves 13 de noviembre tras caer desde el último piso de un edificio residencial en la Rua Manhães Barreto, ubicada en el Parque Tamandaré, cerca del Liceu de Humanidades de Campos, en el noreste de Río de Janeiro.

Según los primeros informes, Areas se habría lanzado desde el área de servicio del apartamento y su cuerpo impactó en el playground del edificio, luego de una discusión con su pareja. El compañero de la influencer fue quien contactó a la unidad de peritaje de la Policía Civil, que actualmente investiga el caso.

El Cuerpo de Bomberos fue alertado alrededor de las 12:25 horas, pero al llegar al lugar confirmaron que Areas ya había fallecido, según precisó J3News.com.

Medios locales señalaron que la influencer había intentado atentar contra su vida horas antes. Diana Areas ingresó al Hospital Ferreira Machado (HFM) a las 7:30 horas del jueves con cortes en las muñecas y el cuello. Fue atendida, recibió sutura y la vacuna antitetánica, pero abandonó el hospital alrededor de las 10:30 horas sin haber recibido el alta médica.

¡Cayó de un edificio! Investigan la muerte de la Influencer brasileña en Río de Janeiro. Foto: Instagram/Dianaareasnutri.

Quién era Diana Areas

Diana Areas era conocida por su contenido en Instagram, donde acumulaba más de 200 mil seguidores. Compartía consejos sobre salud, entrenamientos diarios, vida fitness y belleza, y tenía reconocimiento en el mundo del fisicoculturismo, habiendo competido como atleta profesional en toda América del Sur.

En 2023, Areas ganó la categoría Wellness Fitness del Campeonato Sudamericano IFBB Elite Pro. En sus publicaciones compartía los sacrificios detrás de su rutina: “Incluso con todas las pesadas horas de trabajo como nutricionista y madre de dos hijos, tuve que combinar dos horas de entrenamiento y 60 a 90 minutos de cardio en un alto déficit calórico para lograr una muy buena condición física”.

