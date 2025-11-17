VIDEO: "¿Con quién voy a estar ahora?", el llanto de un niño tras el asesinato de su padre policía

La tragedia enluta a la familia y conmociona a la comunidad del cantón Olmedo tras el asesinato del cabo primero Nelson Eugenio Delgado Pinargote durante un ataque armado.
Escuchar esta nota
Un desgarrador momento quedó registrado en Olmedo, Manabí (Ecuador), cuando un niño, entre lágrimas y con el corazón roto, pidió poder volver a ver a su padre, el cabo primero Nelson Eugenio Delgado Pinargote: “¿Con quién voy a compartir tiempo ahora?”, preguntó con voz temblorosa.
Delgado Pinargote fue asesinado en un ataque armado mientras realizaba labores para la Policía Judicial junto a su compañero Edgar Suárez. Ambos fueron interceptados por hombres armados en la vía pública, lo que terminó con la vida de los dos uniformados y dejó un profundo dolor en la comunidad y en las filas policiales de la región.
El hecho ha generado consternación entre vecinos, familiares y compañeros de la fuerza del orden, quienes recuerdan a Nelson Delgado como un servidor público dedicado y comprometido con la seguridad ciudadana. Mientras tanto, su hijo enfrenta la cruel realidad de crecer sin la presencia de quien consideraba su guía y protector.
Las autoridades locales han iniciado las investigaciones para dar con los responsables de este ataque, mientras la comunidad de Olmedo y todo Manabí se mantiene en estado de duelo por la pérdida de dos héroes policiales.
Imágenes sensibles:
