Internacional

VIDEO: "¿Con quién voy a estar ahora?", el llanto de un niño tras el asesinato de su padre policía

La tragedia enluta a la familia y conmociona a la comunidad del cantón Olmedo tras el asesinato del cabo primero Nelson Eugenio Delgado Pinargote durante un ataque armado.

Ligia Portillo

VIDEO: ‘¿Con quién voy a estar ahora?’, el llanto de un niño tras el asesinato de su padre policía. Foto: Captura de pantalla
Ecuador

Un desgarrador momento quedó registrado en Olmedo, Manabí (Ecuador), cuando un niño, entre lágrimas y con el corazón roto, pidió poder volver a ver a su padre, el cabo primero Nelson Eugenio Delgado Pinargote: “¿Con quién voy a compartir tiempo ahora?”, preguntó con voz temblorosa.

Delgado Pinargote fue asesinado en un ataque armado mientras realizaba labores para la Policía Judicial junto a su compañero Edgar Suárez. Ambos fueron interceptados por hombres armados en la vía pública, lo que terminó con la vida de los dos uniformados y dejó un profundo dolor en la comunidad y en las filas policiales de la región.

El hecho ha generado consternación entre vecinos, familiares y compañeros de la fuerza del orden, quienes recuerdan a Nelson Delgado como un servidor público dedicado y comprometido con la seguridad ciudadana. Mientras tanto, su hijo enfrenta la cruel realidad de crecer sin la presencia de quien consideraba su guía y protector.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones para dar con los responsables de este ataque, mientras la comunidad de Olmedo y todo Manabí se mantiene en estado de duelo por la pérdida de dos héroes policiales.

Imágenes sensibles:

 

