Conducción temeraria pone en riesgo a conductores en carretera Cochabamba - Santa Cruz

Ciudadanos denunciaron a través de nuestro medio la peligrosa conducta de algunos conductores en la carretera al Oriente, donde varias maniobras de riesgo han puesto en peligro la vida de los usuarios.

En las imágenes enviadas por vecinos, se observa a un vehículo de transporte pesado adelantando en plena curva, obligando a los conductores que circulaban por el carril contrario a frenar bruscamente para evitar un accidente. En otro registro, un automóvil también adelanta de manera temeraria en la curva del sector de Melga, generando una situación de alto riesgo.

La persona que compartió las imágenes solicita a la Policía Nacional intensificar los controles de tránsito en la zona para prevenir posibles accidentes provocados por conductores irresponsables.

Hasta el momento, no se reportan accidentes derivados de estas maniobras, pero la comunidad alerta sobre la necesidad urgente de reforzar la seguridad vial en tramos críticos de la carretera.

Mira el video:

