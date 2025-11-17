Policía que atropelló y mató a pareja en Vinto no estaba bajo efectos del alcohol, confirma Tránsito

El trágico accidente ocurrido el domingo 16 de noviembre en la avenida Albina Patiño, kilómetro 15, cerca de Vinto, en el que una pareja perdió la vida al ser atropellada por un vehículo conducido por un policía, sigue generando conmoción en la comunidad.

Según informó el Cnl. Fernando Aragón, subdirector de Tránsito, el hecho se registró aproximadamente a las 05:30 de la mañana. El oficial, identificado como J.I.M.M., de 30 años, circulaba en sentido oeste a este cuando impactó a los dos peatones que cruzaban la vía.

“Esto es un atropello a peatón con persona herida seguido de muerte de persona. El caso se encuentra en proceso de investigación”, explicó el Cnl. Aragón, detallando que las pruebas de alcoholemia realizadas al conductor confirmaron que no estaba bajo efectos de bebidas alcohólicas.

El oficial tiene programada para esta tarde su audiencia de medidas cautelares, que se realizará a las 15:00 en la localidad de Arque. Mientras tanto, las autoridades esperan los resultados de las muestras de humor vitriólico tomadas a las víctimas para continuar con la investigación.

El caso mantiene en alerta a la comunidad y a la familia de las víctimas, quienes exigen que se esclarezcan todas las circunstancias del accidente y se cumpla la justicia.

Mira la programación en Red Uno Play