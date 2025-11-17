TEMAS DE HOY:
VIDEO: Crecida del río Eterazama arrastra minibús en el Trópico de Cochabamba

Las intensas lluvias provocaron la crecida extraordinaria del río Eterazama, en el Trópico de Cochabamba, sorprendiendo a un minibús de transporte público que fue arrastrado por la corriente. Afortunadamente, no se reportaron fallecidos.

Ligia Portillo

VIDEO: Crecida del río Eterazama arrastra minibús en el Trópico de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un impresionante episodio se vivió esta mañana, cuando la crecida del río Eterazama sorprendió a los ocupantes de un minibús de transporte público. La fuerza del agua fue tal que arrastró el vehículo varios metros corriente abajo.

Pese al impacto visual del incidente, autoridades locales confirmaron que no hubo víctimas fatales, sólo quedaron las impactantes imágenes del hecho.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) había pronosticado lluvias intensas para la región, que provocaron la crecida de ríos y desbordes en distintas comunidades del Trópico de Cochabamba. Las autoridades instan a la población a extremar precauciones y evitar cruzar ríos durante estos periodos de fuertes precipitaciones.

El incidente de hoy deja en evidencia la vulnerabilidad de algunas vías y la necesidad de fortalecer las alertas tempranas ante emergencias por inundaciones.

Mira el video:

 

