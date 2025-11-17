TEMAS DE HOY:
Policial

¡Estaba atrapada! Mujer fallece en el embarrancamiento de la flota Bolívar

Una mujer de 44 años murió tras el embarrancamiento de un bus de la flota Bolívar en la carretera Santa Cruz-Cochabamba; cuatro personas resultaron heridas y la Policía investiga las causas del accidente.

Ligia Portillo

17/11/2025 13:52

¡Estaba atrapada! Mujer fallece en el embarrancamiento de la flota Bolívar. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Una mujer de 44 años perdió la vida este domingo en un trágico accidente registrado en la carretera que conecta Santa Cruz con Cochabamba, cuando un bus de la flota Bolívar se embarrancó en inmediaciones del kilómetro 25. La víctima fue identificada como Karina Fressia Guzmán Céspedes, cuyo cuerpo quedó atrapado bajo el vehículo.

El subdirector de Tránsito, coronel Fernando Aragón, informó que el hallazgo del cuerpo se produjo mientras se retiraba el bus del lugar del accidente. “Debemos comunicar que, tras una búsqueda preliminar, se logró localizar el cadáver de la mujer de 44 años. Lamentamos profundamente su fallecimiento y se ha procedido al levantamiento del cuerpo para su traslado al Instituto de Investigación Forense (IDIF), donde se le realizará la autopsia correspondiente”, señaló Aragón.

El accidente dejó además cuatro personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención. Las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del bus aún se encuentran bajo investigación por parte de la Policía.

Familiares y amigos de Karina Fressia Guzmán Céspedes se encuentran consternados, buscando consuelo ante esta pérdida.

 

