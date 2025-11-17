Deslizamientos y desborde del río 24 paralizan rutas y dejan severos daños en Villa Tunari

La Dirección Regional de Tránsito de Villa Tunari informó el cierre total de varios tramos de la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz debido a deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias que azotan al Trópico de Cochabamba. Los derrumbes mantienen a decenas de vehículos livianos y pesados completamente varados.

Los puntos afectados son: Km 144, sector Siete Curvas (ambas vías), Km 134, sector Naranjitos (ambas vías), Km 132, sector Cristal Mayu (ambas vías).

Mientras los conductores permanecen sin poder avanzar, la situación se agravó en Villa Tunari, donde el río 24 se desbordó y arrasó con viviendas y sembradíos de al menos tres centrales, dejando cuantiosos daños.

“Se han registrado desbordes en el Trópico de Cochabamba. El municipio de Villa Tunari reportó el desborde del río 24, que afectó la Central San Miguel, Villa 14 y la Central 2 de Agosto. Los técnicos están haciendo evaluaciones”, informó el director de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación, Ramiro López.

La fuerza del agua ingresó a hogares y anegó extensas áreas de cultivo. “Hay afectación en viviendas y cultivos agrícolas; estamos enviando personal para evaluar y brindar atención. Las comunidades afectadas están cerca del río 24”, añadió López.

Mientras tanto, el municipio continúa cuantificando el número de damnificados y los daños materiales. La Gobernación anticipó que se movilizará ayuda de emergencia ante la complicada situación que mantiene en alerta a toda la región.

