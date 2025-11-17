“Gracias a Dios no estoy en una funeraria”, dijo la madre de la niña atacada en Argentina

Una brutal y sorpresiva agresión contra una niña de 6 años conmocionó al barrio de Palermo. La menor fue atacada con una violenta patada por un joven de 22 años mientras caminaba junto a su familia. Todo ocurrió por la tarde en la esquina de Güemes y Gurruchaga y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Según confirmaron fuentes policiales a LA NACION, la madre de la víctima realizó la denuncia en la Comisaría Vecinal 14A, desde donde se inició la intervención oficial. Minutos más tarde, personal de la Policía de la Ciudad logró identificar y demorar al agresor.

Al llegar, la madre del joven explicó a los oficiales que su hijo padece un retraso madurativo. Sin embargo, la situación generó un momento de tensión: “Este señor que está acá le acaba de pegar una patada a mi hija, y la Policía lo va a dejar ir. ¡A una nena de seis años!”, exclamó la madre de la víctima, visiblemente alterada. “¡No te vayas! ¡Le pegaste a una nena!”, gritó frente a la presencia policial.

Horas después, en diálogo con A24, la mujer relató el impacto emocional del episodio: “Estoy asustada. Gracias a Dios no estoy en una funeraria porque no le tocaba morirse y no cayó mal. La semana pasada hablábamos de una turista que se murió. Tengo que dar gracias de que mi hija está viva”.

El SAME asistió a la menor en el lugar y constató que no sufrió lesiones, aunque recomendaron un control médico posterior. En paralelo, fuentes judiciales precisaron que el agresor presenta un grado de autismo severo y llevaba consigo un certificado de discapacidad.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El fiscal Leandro Galvaire ordenó actuaciones por lesiones, el resguardo de la credencial de discapacidad del imputado y la toma de declaración a la madre de la niña.

El expediente continúa en trámite mientras se evalúan las responsabilidades y medidas a seguir.

Mira el video:

