Tenían 5, 8, 13 y 15 años: Esto se sabe del fatal incendio que acabó con la vida de cuatro niñas bolivianas

Una tragedia enlutó a una familia boliviana que emigró a Chile en busca de mejores días. Según el reporte de las autoridades de este país, el incendio donde cuatro hermanitas de 5, 8, 13 y 15 años se produjo aproximadamente a las 04:00 horas de este jueves en la comuna de Melipilla.

Los Carabineros iniciaron una investigación del siniestro y el origen de las llamas, pero de manera preliminar se habla de una falla eléctrica, la que también habría derivado en la explosión de un cilindro de gas.

“Estábamos compartiendo y escuchamos al perro ladrar. Salimos y vimos que la casa de atrás se quemaba. Primero escuchamos fuegos artificiales y luego como una explosión de gas (...) Evacuamos a niños y los vecinos ayudamos”, fue el relato de una testigo que vive en las cercanías del lugar de los hechos.

Entre tanto, la inconsolable madre indicó estar destrozada por perder a sus hijas y entre llanto pidió ayuda al gobierno boliviano y a la población en general para que la ayuden a repatriar los cuerpos y poder enterrarlos en La Paz.

"Perdí a mis cuatro hijas; lo que pido, por favor, a la gobernación de Bolivia es que me ayude a llevarme a mis hijas hasta La Paz (...) quiero llevarme yo a mis hijas para que me las entierren ahí", señaló con desesperación.

Mira la programación en Red Uno Play