Internacional

Tenían 5, 8, 13 y 15 años: Esto se sabe del fatal incendio que acabó con la vida de cuatro niñas bolivianas

Según el informe preliminar el siniestro fue provocado por una falla eléctrica, la que también habría derivado en la explosión de un cilindro de gas.

Naira Menacho

01/01/2026 21:22

Foto: Internet.
Chile

Escuchar esta nota

Una tragedia enlutó a una familia boliviana que emigró a Chile en busca de mejores días. Según el reporte de las autoridades de este país, el incendio donde cuatro hermanitas de 5, 8, 13 y 15 años se produjo aproximadamente a las 04:00 horas de este jueves en la comuna de Melipilla.

Los Carabineros iniciaron una investigación del siniestro y el origen de las llamas, pero de manera preliminar se habla de una falla eléctrica, la que también habría derivado en la explosión de un cilindro de gas.

“Estábamos compartiendo y escuchamos al perro ladrar. Salimos y vimos que la casa de atrás se quemaba. Primero escuchamos fuegos artificiales y luego como una explosión de gas (...) Evacuamos a niños y los vecinos ayudamos”, fue el relato de una testigo que vive en las cercanías del lugar de los hechos.

Entre tanto, la inconsolable madre indicó estar destrozada por perder a sus hijas y entre llanto pidió ayuda al gobierno boliviano y a la población en general para que la ayuden a repatriar los cuerpos y poder enterrarlos en La Paz.

 "Perdí a mis cuatro hijas; lo que pido, por favor, a la gobernación de Bolivia es que me ayude a llevarme a mis hijas hasta La Paz (...) quiero llevarme yo a mis hijas para que me las entierren ahí", señaló con desesperación.

