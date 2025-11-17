Semana de transformación: Luna nueva en Escorpio nos mueve por dentro

Del 17 al 23 de noviembre, los astros pisan fuerte y la intensidad se siente en el cuerpo y en el alma. Esta semana, la energía celestial nos invita a mirar hacia adentro, limpiar lo que pesa y abrirnos a un nuevo ciclo emocional.

“La Luna nueva en Escorpio del miércoles 20 nos propone un cierre emocional profundo y un renacer simbólico. No se anuncia, pero se siente”, explica un astrólogo.

Miércoles 19 y jueves 20: punto cero emocional

El miércoles por la noche y especialmente el jueves temprano, la Luna se une al Sol para marcar un nuevo comienzo. Escorpio nos pide coraje y autenticidad: mirar lo que evitamos, soltar lo que ya no sirve y preparar el terreno para lo que viene. La clave está en sentir antes que en actuar: todo lo que sale a la superficie tiene el poder de transformarnos.

Viernes 21: el Sol entra en Sagitario

Después de la intensidad escorpiana, una bocanada de aire fresco llega con Sagitario. Energía expansiva, ganas de explorar, aprender y mirar hacia adelante con esperanza. Aunque seguimos procesando emociones profundas, es un momento ideal para proyectar y planificar, con la mente abierta y el corazón dispuesto.

Sábado 22 y domingo 23: poner estructura a lo nuevo

Con la Luna en Capricornio, el fin de semana trae claridad y orden. Es tiempo de materializar ideas, reforzar rutinas y comprometerse consigo mismo. Lo que nació en Escorpio encuentra ahora su forma: decisiones concretas, proyectos claros y acciones consistentes.

Horóscopo signo por signo

Sabatini advierte: esta Luna nueva es una puerta simbólica. Lo que dejamos atrás ya no somos, lo que viene aún no sabemos serlo. Entrá despacio, el corazón necesita descansar y florecer tras meses de transformación.

Aries: suelta el control, entrégate a lo invisible.

Tauro: abrí tu corazón a nuevas formas de amar.

Géminis: pequeños cambios en la rutina traerán grandes resultados.

Cáncer: conecta con el placer y la creatividad.

Leo: el hogar y lo emocional se transforman, hacé espacio para lo nuevo.

Virgo: claridad mental y conversaciones que inspiran.

Libra: reorganiza tus valores y recursos.

Escorpio: tu Luna nueva personal, un reinicio profundo.

Sagitario: introspección y paciencia; algo crece dentro tuyo.

Capricornio: nuevas amistades o proyectos se activan.

Acuario: cambios en la vida profesional, autenticidad al máximo.

Piscis: expansión interior; viajar, estudiar y filosofar renueva.

Energía general: del agua al fuego

Esta semana nos mueve de la profundidad emocional a la expansión de sentido. La Luna nueva en Escorpio nos enseña a soltar, mientras el Sol en Sagitario enciende la llama del propósito y la búsqueda de la verdad.

“Renacer sin apuro, confiar en los procesos invisibles y no temerle al cambio es la clave”, concluye Sabatini.

