TEMAS DE HOY:
Conductor ebrio Venta ilegal de combustible accidente de tránsito

19ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO: Cierva despistada invade tienda y causa caos antes de escapar

Una cierva despistada ingresó a una tienda de comestibles en un pueblo ruso y causó momentos de caos y diversión antes de ser guiada hacia la salida por los propios clientes.

Ligia Portillo

14/11/2025 8:02

VIDEO: Cierva despistada invade tienda y causa caos antes de escapar. Foto: Captura de pantalla
Rusia

Escuchar esta nota

Un inesperado visitante generó sorpresa y risas en un pequeño pueblo de la costa rusa del mar Negro. Una cierva, aparentemente despistada, irrumpió en una tienda de comestibles y provocó un momento de caos que quedó registrado en video.

En las imágenes, captadas el miércoles, se observa al animal tratando de orientarse entre los pasillos resbaladizos de la tienda, mientras el piso de cerámica dificultaba su movilidad.

Los compradores, en un intento por ayudar, utilizaron carritos de compras para guiar a la cierva hacia la salida. Finalmente, el animal logró escapar al estacionamiento, dejando atrás un rastro de desconcierto y risas entre los presentes.

El video se ha viralizado rápidamente en redes sociales, generando comentarios sobre la inesperada “aventura de compras” de este curioso visitante de la fauna local.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD