VIDEO: Cierva despistada invade tienda y causa caos antes de escapar

Un inesperado visitante generó sorpresa y risas en un pequeño pueblo de la costa rusa del mar Negro. Una cierva, aparentemente despistada, irrumpió en una tienda de comestibles y provocó un momento de caos que quedó registrado en video.

En las imágenes, captadas el miércoles, se observa al animal tratando de orientarse entre los pasillos resbaladizos de la tienda, mientras el piso de cerámica dificultaba su movilidad.

Los compradores, en un intento por ayudar, utilizaron carritos de compras para guiar a la cierva hacia la salida. Finalmente, el animal logró escapar al estacionamiento, dejando atrás un rastro de desconcierto y risas entre los presentes.

El video se ha viralizado rápidamente en redes sociales, generando comentarios sobre la inesperada “aventura de compras” de este curioso visitante de la fauna local.

