Cochabamba amanece con la lluvia: crece el río Rocha y piden no transitar cerca de las riberas

Las precipitaciones comenzaron anoche y se extendieron durante toda la madrugada. Aunque los pasos a desnivel están transitables, autoridades recomiendan precaución y llevar paraguas: el sol no aparecerá hasta la tarde.

Ligia Portillo

14/11/2025 7:26

Cochabamba amanece con la lluvia: crece el río Rocha y piden evitar zonas de afluentes. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Cochabamba despertó este viernes completamente encapotada. Desde anoche, alrededor de las 8 o 9 de la noche, una persistente lluvia cayó sobre la ciudad y se extendió hasta la madrugada, generando un gris panorama que continuará durante gran parte de la jornada.

Nuestro equipo móvil, con Fernando Aguilar bajo la lluvia —aunque no con paraguas al estilo Mary Poppins, como bromeó el estudio— reportó desde distintos puntos de la ciudad para evaluar el impacto de las precipitaciones. Según informó, el cielo permanece totalmente nublado y, de acuerdo al pronóstico, el sol no se asomará sino hasta el final de la tarde.

La lluvia constante provocó además un incremento notable en el caudal del río Rocha. El afluente amaneció más crecido de lo habitual, situación que llevó a las autoridades a pedir a la población precaución, especialmente a quienes suelen transitar cerca de las riberas.

Pese al mal tiempo, la circulación vehicular no presenta mayores complicaciones. Aguilar recorrió varios pasos a desnivel y confirmó que ninguno registra acumulación de agua: “Todo está fluyendo con normalidad, no hay riesgo para los conductores a esta hora”, señaló.

Se esperan lluvias esporádicas en distintos sectores del departamento a lo largo del día, además de un ambiente frío que obliga a abrigarse y no olvidar el paraguas.

Más actualizaciones se brindarán en próximas emisiones de El Mañanero.

 

