“De película”: Eitnar Lara revela cómo vivió la asunción de su hermano, el vicepresidente

La asunción de Edmand Lara como vicepresidente de Bolivia no solo marcó un hito político, sino que también dejó al descubierto un costado profundamente humano, el de su familia, que vivió la histórica jornada entre emociones, carreras contra el tiempo y recuerdos de infancia. Su hermano, Eitnar Lara, habló en exclusiva con QNMP y relató, con lujo de detalles, cómo vivió aquel día que —dice— “sólo lo había visto en las películas”.

Eitnar, integrante del grupo Sabor Sabor, confesó que apenas tres meses lleva viviendo en La Paz, pero eso no impidió que hiciera hasta lo imposible para estar en la posesión de su hermano.

“Tenía show jueves, tenía show viernes en Cochabamba… tuve que ir a La Paz, volver, y después otra vez manejar hasta llegar a tiempo. Era a las 10 de la mañana y yo llegaba a las 9, tuve que alistarme súper de volada”, relató entre risas.

Al igual que muchos familiares del ahora vicepresidente, tuvo que sortear controles policiales, aunque asegura que, a diferencia de algunos tíos y primos, él no tuvo mayores problemas gracias a que debía recoger su manilla en la Vicepresidencia. “Ahí mismo se acercó la prensa y me grabaron… ese video es el que se hizo viral en TikTok”, contó.

“Fue de película”: lágrimas y orgullo dentro de la Asamblea

Ya dentro del hemiciclo, Eitnar recuerda haber vivido una escena inolvidable: “Fue muy emocionante ver ese despliegue… parecía de película. El discurso del presidente, el de mi hermano… nos hizo llorar a todos. Nos dejó tranquilos, con la esperanza de que Bolivia va a salir de esta crisis”.

¿Cómo es Edmand puertas adentro? El hermano juguetón, bromista y futbolero

En un momento más íntimo, Eitnar abrió el álbum familiar de los recuerdos para describir al vicepresidente en su faceta más desconocida:

“Es súper juguetón, muy bromista. Le encantaba el fútbol. Cuando vivía conmigo, hasta nos entrenaba a mis amigos y a mí. Siempre lo vi como un modelo a seguir”.

El cantante reveló además que su hermano siempre tuvo un fuerte sentido de justicia: “Hasta en la academia, cuando le mandaban hacer algo incorrecto, no lo hacía. Mi papá contaba esas cosas. Siempre fue transparente”.

Su lucha contra la corrupción —dice— terminó convirtiéndolo en una figura querida por la gente: “Es humilde, tiene una conexión única con las personas”.

Una foto del pasado que lo dijo todo

En plena entrevista, producción mostró una fotografía que dejó a Eitnar sin palabras: él, su hermano Edmand, y sus dos hermanas, cuando éste tenía aproximadamente 19 años.

“¡Es acá! Esa ventana está pintada de otro color ahora… ¡qué recuerdos!”, reaccionó emocionado. En la imagen, el hoy vicepresidente luce su juventud en una típica postal familiar.

“De película”: Eitnar Lara revela cómo vivió la asunción del vicepresidente. Foto: Captura de pantalla

El sueño propio: de futbolista a cantante profesional

Eitnar confesó que, en aquel entonces, soñaba con seguir los pasos futbolísticos de su padre y de su hermano. Sin embargo, a los 15 años descubrió lo que sería su verdadera pasión: el canto.

“Gracias a Dios y a mucho esfuerzo estoy donde estoy”, afirmó.

Antes de despedirse, el artista dejó una invitación abierta: asistir con Sabor Sabor al estudio. La entrevista cerró con el estreno de su último lanzamiento musical.

“Muchísimas gracias por la invitación, hermano. Un fuerte abrazo”, dijo entre sonrisas.

