¡Un gato multado por travieso! Rémi, el minino que desafía la ley en Francia (Video)

En el pintoresco pueblo francés de Agde, un pequeño gato naranja llamado Rémi ha logrado algo que parecía imposible: ser multado por la justicia. Sí, leyeron bien, ¡un gato multado!

El comportamiento de Rémi ha sido catalogado como “incorregible”: dejó sus huellas en cemento fresco, marcó tiestos de flores de vecinos y protagonizó varios desastres que finalmente llevaron a que los habitantes del barrio denunciaran al felino.

En enero pasado, la dueña de Rémi, Dominique Valdes, recibió una condena económica por los actos de su mascota: 1.250 euros y una orden de restricción. Cada vez que Rémi se atreva a salir de su casa y acercarse al patio del vecino, la multa se incrementará en 30 euros.

“Mi vecino comenzó a arrancar plantas de mi patio, luego vandalizó mi coche, y finalmente me entregó una carta amenazante con un abogado, exigiendo 880 euros por supuestos daños a una barda… y todo por huellas de gato”, relató Dominique al Hérault-Tribune.

Según la dueña, la disputa comenzó hace tres años cuando el vecino construyó una barda y encontró huellas de felino, interpretándolas como un acto de vandalismo. Desde entonces, Rémi ha vivido recluido en casa, aumentando de peso y mostrando un carácter aún más rebelde.

El caso, que inicialmente pareció un episodio curioso, volverá a los tribunales la primera semana de diciembre. La justicia podría elevar la multa a 2.000 euros y 80 euros adicionales por cada incursión del gato en el patio vecino.

Organizaciones defensoras de los derechos de los animales han reaccionado con indignación. “Es una decisión desproporcionada que podría sentar un precedente peligroso. Los gatos son exploradores por naturaleza y su libertad de movimiento debe ser respetada”, declaró JM Batticle, quien recogió más de 35.000 firmas en una petición para proteger a los felinos.

Entre multas, abogados y protestas ciudadanas, Rémi se ha convertido en toda una celebridad felina… y quizás el gato más “peligroso” de Francia.

