Cochabamba se prepara para un fin de semana lluvioso con la llegada de un frente frío

Cochabamba vivirá un fin de semana con lluvias moderadas debido al ingreso de un frente frío, según el pronóstico emitido por el Centro de Monitoreo de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

El fenómeno meteorológico comenzará a sentirse desde la noche del miércoles y se extenderá hasta el sábado, e incluso el domingo, afectando también a algunas zonas del oriente del país. Las precipitaciones se esperan de corta duración y no se prevén lluvias intensas, aunque sí suficientes para contribuir a una mejor calidad del aire.

Los especialistas recuerdan que estos ingresos fríos son habituales al inicio de la temporada de lluvias, que se intensificará en los próximos meses, y recomiendan a la población tomar precauciones simples, como portar un paraguas o prendas que protejan de la lluvia.

“La lluvia ayudará, pero la mejora en la calidad del aire depende principalmente de los vientos. De todas formas, no está de más estar preparados”, señalaron desde el centro de monitoreo.

Mira la programación en Red Uno Play