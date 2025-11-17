VIDEO: 'Descuidistas' utilizan a un niño para robar en el mercado de Cochabamba

Un nuevo modus operandi de delincuentes quedó al descubierto en el mercado La Paz, donde dos adultos, acompañados de un niño, realizaron un robo a plena luz del día.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, los dos adultos, conocidos como “descuidistas”, se hacen pasar por compradores, generando distracción entre los vendedores. Mientras tanto, el menor aprovecha para sustraer carteras que se encontraban a la venta.

En este incidente, ocurrido al ingreso del mercado, se observa cómo una de las carteras es levantada por el niño y posteriormente los tres delincuentes se retiran del lugar con el botín, dejando a la víctima sorprendida y sin sus pertenencias.

Autoridades policiales de la zona recomiendan a los comerciantes extremar precauciones, no dejar objetos de valor al alcance de los clientes y denunciar cualquier intento de robo, especialmente en lugares concurridos como mercados y ferias.

Este tipo de robos, donde se utilizan menores para cometer delitos, preocupa a vecinos y comerciantes, ya que aumenta la vulnerabilidad y dificulta la identificación inmediata de los responsables.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play