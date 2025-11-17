TEMAS DE HOY:
Recuperan 51 celulares robados en el “Barrio Chino” de Cochabamba

La policía recuperó 51 celulares robados que eran vendidos en casetas del Barrio Chino de La Pampa, tras un operativo derivado de la denuncia de una mujer cuya unidad había sido sustraída.

Ligia Portillo

17/11/2025 14:35

Recuperan 51 celulares robados en el “Barrio Chino” de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

La Policía realizó un operativo de alto impacto en el denominado “Barrio Chino” del mercado La Pampa en Cochabamba, recuperando 51 celulares robados que estaban siendo vendidos en dos casetas del lugar. Los equipos fueron trasladados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para ser restituidos a sus legítimos dueños.

El operativo se llevó a cabo luego de que una mujer denunciara el robo de su teléfono móvil. Gracias al GPS del dispositivo, las autoridades pudieron localizar su ubicación, que apuntaba a dos casetas en La Pampa.

“Se procede al allanamiento de dos casetas, logrando secuestrar 51 celulares. Los propietarios no pudieron justificar la tenencia de estos equipos, cuya procedencia es dudosa. Entre los hallazgos, también se encontraron papeles estañados, utilizados para evitar que los teléfonos emitan señal”, informó Vanderley Flores, director de la FELCC.

El caso sigue en investigación para determinar a los responsables de este comercio ilegal de celulares robados. La denuncia de la ciudadana permitió la recuperación de su equipo y puso al descubierto un esquema de venta de dispositivos sustraídos en pleno centro de la ciudad.

 

