Tragedia en Potosí: menor de 14 años muere aplastado por un planchón de roca en una mina

La minería en Potosí vuelve a vestirse de luto tras el trágico fallecimiento de un menor de 14 años que perdió la vida mientras trabajaba en el interior de una mina de la Cooperativa Compotosí. El menor fue aplastado por un planchón de roca.

La lamentable noticia fue confirmada por Gonzalo Aparicio, fiscal departamental de Potosí, quien brindó detalles sobre el incidente. Según el reporte remitido por el fiscal asignado al caso, el menor de iniciales C. Q. P. se encontraba trabajando en la sección Encinas de la mina Compotosí, a donde había ingresado de forma voluntaria.

"Una vez que el mismo se encontraba al interior de la misma realizando algunos trabajos, se habría caído un planchón que habría aplastado su humanidad juntamente con la de uno de sus compañeros de trabajo", detalló el fiscal departamental.

Ambos mineros fueron trasladados de emergencia al Hospital Bracamonte, pero el menor de 14 años falleció en la sala de emergencias debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Investigación por homicidio culposo

De acuerdo con las entrevistas a familiares, se estableció que el menor había estado trabajando en el interior de esta mina durante varios meses. Ante este hecho, la Fiscalía ha tomado dos acciones inmediatas: se notificó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; además se inició un proceso de investigación por el delito de Homicidio Culposo.

El Fiscal Aparicio subrayó que el objetivo de la investigación es identificar los diferentes niveles de responsabilidad para aplicar las sanciones que correspondan, dada la gravedad de tener a un menor de edad trabajando en estas condiciones.

Mira la programación en Red Uno Play