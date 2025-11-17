TEMAS DE HOY:

Policial

Padrastro está acusado de abusar a una niña de 10 años en la zona sur de Cochabamba

La abuela de la menor denunció el hecho ante la Felcv. El hombre de 34 años fue enviado a la cárcel de San Sebastián varones con detención preventiva.

Ligia Portillo

17/11/2025 15:00

Padrastro está acusado de abusar a una niña de 10 años en la zona sur de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Una niña de 10 años fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro en la zona sur de Cochabamba. La abuela de la menor denunció el hecho ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), lo que permitió la inmediata aprehensión del agresor.

“El hecho fue denunciado el 13 de noviembre por la abuela de la menor de 10 años en contra de su padrastro de 34 años, de ocupación extranjera. De acuerdo con los agentes colectados por los investigadores, la Felcv, en coordinación con la Defensoría, se trasladó al domicilio donde se habría producido el hecho y logró identificar al sindicado como autor del abuso”, informó el Cnl. Jhonny Coca, director de la Felcv.

Tras su detención, el hombre negó los hechos, pero la evidencia recabada, incluyendo testimonios de los menores que viven en el domicilio, el informe psicológico y médico forense, permitió imputarlo formalmente. La autoridad judicial determinó su detención preventiva en el penal de San Sebastián varones por tiempo indefinido.

“El denunciado fue arrestado en primera instancia y, pese a negar los hechos, la colisión de evidencias confirma la ocurrencia del abuso. La víctima realizó la denuncia y se elaboraron los informes correspondientes, por lo que el Ministerio Público procedió con la imputación”, agregó Coca.

 

