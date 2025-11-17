VIDEO | “¡Fuera, fuera!”: Dos mujeres se enfrentan a golpes en plena tribuna de un estadio

Un bochornoso incidente de violencia se registró en las tribunas del Estadio de los Tomateros de Culiacán (Estado de Sinaloa, México) este domingo, cuando una discusión entre dos mujeres escaló a una violenta pelea física durante un juego de la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El suceso, capturado en múltiples videos y rápidamente viralizado en redes sociales, muestra cómo una mujer sometió a la otra con una llave y la agredió en repetidas ocasiones con golpes en la cabeza y la nuca, publica el portal Latinus.us.

Los videos revelan la gravedad de la agresión: Una mujer, vestida de gris, tenía a otra, vestida de negro, inmovilizada y la golpeaba mientras la sujetaba del cabello. Cuando algunos aficionados intentaron intervenir para separarlas, un hombre que parecía ser acompañante de la agresora empujó e intimidó a los espectadores para evitar la separación. La situación fue controlada con la rápida llegada de elementos de la Policía Estatal, quienes lograron frenar los golpes, ayudaron a la mujer agredida a levantarse y retiraron a los involucrados de la tribuna, en medio de los gritos de "¡Fuera, fuera!" de los demás asistentes.

Posibles motivos del altercado

Hasta el momento, ni el equipo Tomateros de Culiacán ni la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) han emitido un comunicado oficial sobre el incidente.

Si bien se desconocen los motivos exactos de la confrontación, una versión difundida por un medio local sugiere que la disputa comenzó por la molestia generada por una de las mujeres, quien estaba realizando transmisiones en vivo (lives) en redes sociales desde la tribuna. La negativa a detener la transmisión habría desencadenado la escalada de la violencia.

Se desconoce si los involucrados solo fueron expulsados del estadio o si fueron remitidos a alguna autoridad para enfrentar cargos.

El bochornoso suceso en las tribunas contrastó con lo ocurrido en el campo. En el partido, que los Tomateros de Culiacán disputaron contra el Tucson Baseball Team (aunque jugaron administrativamente como visitantes en su propio estadio), el equipo local logró evitar la barrida al imponerse con un marcador de 5-4.

