Sedes dispuso el traslado de pacientes en estado crítico tras inundación en Samaipata

Tras la emergencia suscitada en Samaipata por el desborde del río a causa de las intensas lluvias, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz indicó que se dispuso el traslado y la evacuación de los pacientes en estado crítico.

“El desborde del río Piraí en la zona de Achira, en el municipio de Samaipata, que ha dañado vías esenciales, incluyendo la ruta hacia el puente Chorro Viejo, km 70, ha dificultado el traslado de personal médico y la evacuación de pacientes en estado crítico”, afirmó el director del Sedes, Julio César Koca.

Por lo tanto, en coordinación con el hospital de Samaipata, se procedió a la evacuación de cuatro pacientes graves hacia el municipio de Mairana, donde ya se ha movilizado un equipo médico especializado conformado por un cirujano y un anestesiólogo, provenientes de Vallegrande y Comarapa.

Asimismo, se ha declarado alerta roja en la zona afectada y se mantiene un monitoreo constante junto con autoridades municipales y departamentales para garantizar una respuesta oportuna ante la emergencia.

Debido a las condiciones climáticas y la inestabilidad del terreno, la evacuación aérea no había sido posible hasta el mediodía de este lunes.

En tal sentido, la autoridad de salud recomienda a la población mantener la calma, acatar las indicaciones de defensa civil y evitar transitar por áreas de riesgo, mientras continúan los trabajos de evaluación y asistencia.

