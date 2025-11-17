Así fueron los últimos minutos de "El Jerry", el influencer asesinado en México

El creador de contenido Gerardo Moya, de 25 años, conocido en redes sociales como “El Jerry”, fue brutalmente asesinado a tiros este domingo 16 de noviembre en Culiacán, Sinaloa, México, junto a su acompañante, Gustavo "N", de 26 años.

Los últimos minutos del influencer, que proyectaba una vida de lujo y hacía referencia a la cultura del crimen organizado en sus perfiles, fueron capturados por él mismo y difundidos en línea.

Música, alcohol y una emboscada letal

Aproximadamente a las 17:00 horas, “El Jerry” compartió dos historias finales en sus cuentas de Instagram (con 7,237 seguidores) y TikTok (con más de 11,400 seguidores).

Bebidas al volante: En los clips, Moya y su acompañante aparecen bebiendo cerveza al volante de una camioneta GMC Sierra gris, modelo 2025.

Narcocorridos: De fondo, sonaba el corrido "Entre Pancho y Pancho" de Arley Pérez, una canción con referencias explícitas a "Los Ántrax", un brazo armado históricamente vinculado a la facción del narcotráfico de "La Mayiza".

Pocos minutos después de compartir estas publicaciones, la camioneta —que acababa de salir de un autolavado— fue interceptada en el sector Tres Ríos de Culiacán, una zona comercial concurrida y a escasos 250 metros de las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), según informa el portal PubliNews.

El ataque a plena luz del día

Según los reportes preliminares, al menos cuatro hombres armados a bordo de un vehículo Jetta interceptaron a la GMC Sierra y abrieron fuego con armas largas. Ambos jóvenes murieron en el lugar. La escena del crimen fue descrita con la camioneta aún encendida, con la palanca en "drive" y múltiples casquillos de diferentes calibres.

El vínculo con el Cártel de Sinaloa

“El Jerry” era conocido por exhibir un estilo de vida ostentoso, mostrando vehículos de lujo, ropa de alto valor y pertenencias costosas. Sin embargo, en perfiles alternos y privados, el influencer se mostraba portando armas largas, chalecos tácticos y parches con distintivos "MF", que lo vincularían directamente con Ismael Zambada Sicarios ("Mayito Flaco"), hijo de Ismael "El Mayo" Zambada.

Fuentes extraoficiales atribuyen el ataque a La Chapiza (facción liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán), en el marco de la intensa disputa interna que fracturó al Cártel de Sinaloa tras la detención de "El Mayo" Zambada en EE. UU.

El asesinato de Gerardo Moya eleva a al menos 10 el número de creadores de contenido que han sido ejecutados en Sinaloa y estados aledaños desde septiembre de 2024, una escalada de violencia dirigida a quienes utilizan las redes para promover la ostentación y las facciones en disputa.

Mira la programación en Red Uno Play