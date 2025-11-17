Video: ¡De milagro! Una madre y su bebé en brazos se salvaron de morir arrollados por un camión

Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad. En ellas se ve cómo la mujer, con su bebé en brazos, se salva de milagro cuando un camión de gas pasa a escasos centímetros de ambos.

El hecho ocurrió en Calarcá, Quindío, Colombia, donde la mujer pierde el equilibrio y cae a la vía justo en el momento en que el vehículo circulaba por la zona. Afortunadamente, madre e hijo lograron ponerse a salvo.

En las imágenes también se aprecia cómo varias personas corren para auxiliarla y verificar el estado del bebé.

La situación generó alarma entre residentes y transeúntes y, tras su publicación, el video se volvió viral en cuestión de horas debido al enorme riesgo que enfrentó la mujer.

Aunque el desenlace no fue trágico, el hecho despertó preocupación por el estado de las vías y la seguridad peatonal en el municipio, motivando llamados para que las autoridades realicen trabajos de mejoramiento y así prevenir posibles tragedias.

Mira la programación en Red Uno Play