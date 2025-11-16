¡Terrorífico! Un hombre mató a su compañera de trabajo a martillazos en plena fábrica

Un terrible hecho se suscitó en Minnesota, Estados Unidos, donde un hombre mató a su compañera de trabajo tras golpearla con un martillo.

El hecho se suscitó en plena fábrica en la localidad de Cokato, Minnesota. Ocurrió el lunes dentro de una fábrica dedicada a maquinaria para alimentos y lácteos.

Tras el hecho, al ser plenamente identificado, fue detenido e investigado por el delito de homicidio intencional en segundo grado.

Sin embargo, un hecho llamó la atención, puesto que, en medio de las investigaciones y tras acceder a su entrevista, el sujeto confesó el crimen:

“La golpeé con tu martillo, ella está junto a tu caja de herramientas, está muerta”, manifestó el sujeto.

Según las autoridades, el sujeto, identificado como Delong, mató sin piedad a su compañera de nombre Amber Czech y tomó la maza para golpearla en la cabeza. La joven, que trabajaba como soldadora, cayó al piso y recibió al menos cuatro golpes más, según consta en los documentos judiciales.

El caso continúa en investigación; sin embargo, fue calificado como altamente terrorífico por las condiciones en las que se desarrolló.

