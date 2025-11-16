TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito mujer ambulancia

30ºC Santa Cruz de la Sierra

19ºC La Paz

30ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Terrorífico! Un hombre mató a su compañera de trabajo a martillazos en plena fábrica

El hombre hizo una escalofriante confesión tras haber reconocido el motivo por el que quitó la vida a su compañera de trabajo, una joven soldadora de 20 años.

Jhovana Cahuasa

16/11/2025 17:47

Foto: TN/The New York Post
EE.UU.

Escuchar esta nota

Un terrible hecho se suscitó en Minnesota, Estados Unidos, donde un hombre mató a su compañera de trabajo tras golpearla con un martillo.

El hecho se suscitó en plena fábrica en la localidad de Cokato, Minnesota. Ocurrió el lunes dentro de una fábrica dedicada a maquinaria para alimentos y lácteos.

Tras el hecho, al ser plenamente identificado, fue detenido e investigado por el delito de homicidio intencional en segundo grado.

Sin embargo, un hecho llamó la atención, puesto que, en medio de las investigaciones y tras acceder a su entrevista, el sujeto confesó el crimen:

“La golpeé con tu martillo, ella está junto a tu caja de herramientas, está muerta”, manifestó el sujeto.

Según las autoridades, el sujeto, identificado como Delong, mató sin piedad a su compañera de nombre Amber Czech y tomó la maza para golpearla en la cabeza. La joven, que trabajaba como soldadora, cayó al piso y recibió al menos cuatro golpes más, según consta en los documentos judiciales.

El caso continúa en investigación; sin embargo, fue calificado como altamente terrorífico por las condiciones en las que se desarrolló.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

23:50

La otra señorita oh

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

23:50

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD