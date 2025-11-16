Un volcán en el sur de Japón hizo erupción el domingo (16.11.2025) y lanzó al cielo una columna de ceniza y humo que provocó advertencias de caída de ceniza.

Sakurajima, uno de los volcanes más activos de Japón, hizo erupción antes del amanecer cuando lanzó ceniza y humo a más de 4.400 metros de altura, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

Un funcionario de la prefectura de Kagoshima, donde se ubica el volcán, indicó que inicialmente no se reportaron daños.

La agencia meteorológica alertó de caída de ceniza en partes de Kagoshima y la prefectura vecina de Miyazaki, luego de que se dieran varias erupciones.

Además, la erupción lanzó rocas volcánicas a hasta 1,2 kilómetros del cráter.

"En zonas donde se espera una cantidad moderada de caída de ceniza, por favor tomar medidas para protegerse, como usar sombrillas o máscaras y asegurarse de conducir lentamente", dijo la agencia meteorológica.

Unas 600 personas viven en un radio de cuatro kilómetros alrededor del Sakurajima, que está bajo el nivel de alerta 3 de una escala de 5, y a cuyo cráter está prohibido aproximarse desde 2016.

Japón está ubicado sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico y cuenta en su territorio con 110 volcanes activos.

gs (efe)

