“El déficit de ítems es de 7.000”: Maestros se reúnen hoy con la ministra de Educación

El Magisterio Urbano de Bolivia sostendrá este lunes, a las 11 de la mañana, su primera reunión con el nuevo Gobierno, un encuentro que la dirigencia considera clave para encaminar soluciones a los problemas estructurales del sistema educativo.

“Tenemos demandas históricas que el Estado debe atender, necesidades que se arrastran desde hace años”, afirmó Shirley Bonilla, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana.

Uno de los puntos centrales será la insuficiente asignación de ítems. Bonilla explicó que “el déficit de ítems es alrededor de 7.000 en todo el país”, mientras que en 2025 solo se otorgaron 2.500 para el sector urbano y rural.

“Estos 2.500 ítems no son suficientes. En departamentos como Santa Cruz no cubren ni siquiera el 10% de las necesidades”, añadió, señalando que el crecimiento vegetativo supera ampliamente la capacidad de respuesta estatal.

La dirigente también alertó sobre las condiciones en las que muchos docentes deben trabajar. “Hay horas déficit históricas que se siguen cubriendo a donores, incluso pagadas por los padres de familia”, denunció.

A esto se suma la precariedad en varias unidades educativas donde, según Bonilla, “hemos visto escuelas con bastantes dificultades y sin el equipamiento tecnológico necesario”.

Para Bonilla, la convocatoria a esta reunión representa un avance en la relación con el nuevo Gobierno. “Rescatamos la decisión de la Ministra de Educación de llamarnos al diálogo. Fue una solicitud nuestra, y hoy tendremos este primer acercamiento”, destacó.

Mira la programación en Red Uno Play