Llegó la esperada —y temida— noche de eliminación en La Gran Batalla, el programa de entretenimiento e imitación más explosivo de la televisión boliviana. Cuatro equipos se juegan el todo por el todo para seguir firmes en la competencia.

Durante la semana, estos participantes fueron nominados por sus propios compañeros, quienes evaluaron sus presentaciones y votaron por aquellos que no lograron convencerlos.

Hoy se presentan en La Gran Batalla:

Cisco Moreno y la academia de baile Urban Vibes

Eugenia Redin y la academia Power Dance

Ezequiel Serres y la academia Bamboleo

Sisi Eguez y la academia Passion Dance

Los equipos deberán volver a presentar la coreografía que los llevó a la nominación… pero esta vez mejorada al máximo si quieren evitar la eliminación y avanzar a la siguiente fase del certamen.

Recuerda que la gala se divide en dos batallas, donde un equipo se impone sobre el otro. La dinámica exacta de eliminación será revelada al inicio del programa en vivo.

No te pierdas ni un detalle: arrancamos a las 21:00.

Puedes seguir todo lo que pase en nuestro canal de YouTube: @lagranbatalla.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play