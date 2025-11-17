TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Noche de eliminación en La Gran Batalla: cuatro equipos lo dan todo con temática rock

Los equipos nominados reviven las coreografías que los pusieron en riesgo y deberán demostrar una mejora total para seguir en carrera. La gala arranca a las 21:00 con dos duelos decisivos.

Silvia Sanchez

16/11/2025 20:10

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Llegó la esperada —y temida— noche de eliminación en La Gran Batalla, el programa de entretenimiento e imitación más explosivo de la televisión boliviana. Cuatro equipos se juegan el todo por el todo para seguir firmes en la competencia.

Durante la semana, estos participantes fueron nominados por sus propios compañeros, quienes evaluaron sus presentaciones y votaron por aquellos que no lograron convencerlos.

Hoy se presentan en La Gran Batalla:

  • Cisco Moreno y la academia de baile Urban Vibes

  • Eugenia Redin y la academia Power Dance

  • Ezequiel Serres y la academia Bamboleo

  • Sisi Eguez y la academia Passion Dance

Los equipos deberán volver a presentar la coreografía que los llevó a la nominación… pero esta vez mejorada al máximo si quieren evitar la eliminación y avanzar a la siguiente fase del certamen.

Recuerda que la gala se divide en dos batallas, donde un equipo se impone sobre el otro. La dinámica exacta de eliminación será revelada al inicio del programa en vivo.

No te pierdas ni un detalle: arrancamos a las 21:00.

Puedes seguir todo lo que pase en nuestro canal de YouTube: @lagranbatalla.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

23:50

La otra señorita oh

