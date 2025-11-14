Una entrada con rabia y poder: Iribel Méndez se roba el show en la última noche de rock

En la última noche de competencia con la temática del rock, los tres equipos llegaron al escenario con propuestas potentes e impactantes. El primero en presentarse fue el de Iribel Méndez junto a la academia Fusión Dance, interpretando el clásico de Joan Jett & The Blackhearts, “I Love Rock ’n’ Roll”.

La puesta en escena llamó de inmediato la atención del jurado, que destacó la energía interpretativa del equipo, aunque las miradas se centraron en el desempeño de Iribel.

La juez Elka Meyer valoró la fuerza y actitud rebelde de la presentación.

“Voy a valorar mucho la energía y el descontrol. La rebeldía dentro de toda la presentación me gustó mucho. Lo más importante es la sensación que me dejaron. Fue un plus ese descontrol. Pero chicos, hay que tener cuidado con los tiempos”, señaló.

Por su parte, Rodrigo Massa destacó la intensidad del cuadro, aunque recomendó trabajar más los contrastes:

“La energía era increíble, pero los contrastes también son bonitos. Me gusta que la cosa vaya creciendo. El lip sync estuvo súper bien y el equipo, excelente”.

Para Gabriela Zegarra, el reciente impase entre Iribel y Sisi Eguez fue determinante para la fuerza que la famosa llevó al escenario:

“Creo que te sirvió la pelea porque entraste con tanta rabia. Siento que fue un concierto donde hubo de todo, la energía se desbordó. El lip sync lo manejaron, me encantó la batería del inicio”.

Sin embargo, Tito Larenti tuvo una opinión distinta. Aseguró que la academia cometió varios errores y que, en general, la propuesta no llegó a convencerlo.

“Hay muchas cosas que pulir. No quedo contento con lo que vi. Más allá del desenfreno, hagamos las cosas bien. A mí no me gustó. En cambio, Iribel sí me gustó: entraste con toda la potencia, hiciste bien el lip sync. Me encantó”.

Al cerrar su presentación, Iribel agradeció al jurado por sus devoluciones y pidió a sus compañeros valorar el esfuerzo colectivo, esperando haber logrado impresionarlos.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play