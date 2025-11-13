Sisi Eguez y Passion Dance reciben fuertes críticas del jurado en la noche del rock

La tercera noche de la Semana del Rock en La Gran Batalla cerró con la presentación de Sisi Eguez y la academia Passion Dance, quienes llevaron al escenario una interpretación del clásico “Don’t Speak” de No Doubt.

Pese al esfuerzo y la puesta escénica, el jurado coincidió en que la presentación no logró el impacto esperado y estuvo marcada por errores técnicos y de interpretación.

La primera en dar su devolución fue Gabriela Zegarra, quien observó problemas de sincronización:

“El tema del lip sync me deja dudas, a ratos salía bien. En cuanto al grupo, hubo algunos errores, aunque no estuvo del todo mal la presentación”.

A su turno, Rodrigo Massa señaló que a Sisi le faltó actitud y fuerza en el personaje:

“Sisi, ten cuidado al comparar personajes. No sentí que llegaste a interpretarlo del todo, te faltó alocarte un poco más. En el equipo hubo un bailarín que no estuvo a tiempo. Faltaron varias cosas”.

El más crítico fue Tito Larenti, quien cuestionó la falta de conexión y trabajo en el escenario:

“No me transmitieron nada, los movimientos se cruzaron sin sentido. El lip sync no lo encontré. No me gustó.”

Finalmente, Elka Meyer reconoció algunos aciertos, pero insistió en que deben aprovechar mejor sus recursos técnicos:

“Traten de usar las herramientas que ya tienen. La parte más interesante fue la banda. Hubo momentos que sí me gustaron”.

Antes de abandonar el escenario, Sisi Eguez agradeció la oportunidad y pidió a sus compañeros valorar el esfuerzo del equipo:

“Nos esforzamos muchísimo, ojalá eso también se tome en cuenta”.

