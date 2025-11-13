“No les alcanza”: Diego Paredes brilló como Freddie Mercury, pero dividió al jurado

La tercera gala de la Semana del Rock en La Gran Batalla arrancó con mucha energía de la mano de Diego Paredes y la academia Vibra Dance, quienes encendieron el escenario con su interpretación de “We Are the Champions” de Queen.

Con vestuario, actitud y bigote incluidos, Diego se metió en la piel de Freddie Mercury, pero aunque su performance conquistó al público, no terminó de convencer por completo al jurado, que tuvo opiniones divididas.

La primera en pronunciarse fue Elka Meyer, quien valoró el crecimiento del equipo:

“Me gusta cómo evolucionan y escuchan las devoluciones. Hoy el manejo de escenario fue excelente. Diego estuvo muy cerca del personaje… aunque se le cayó el bigote”, comentó entre risas.

Por su parte, Rodrigo Massa destacó la conexión escénica:

“Muchos están encontrando el tema de las miradas. Diego, bien trabajado el personaje, tuviste mucha energía”.

En tanto, Gabriela Zegarra calificó la presentación como “amena y bien lograda”, aunque notó cierta inseguridad al inicio.

“Estuvo bien trabajado, me gustó, se sintió ameno, aunque hubo algunas dudas al comienzo”.

Finalmente, Tito Larenti fue más crítico y dejó una advertencia al equipo:

“Si quieren llegar a la final, así no les alcanza. Están descoordinados, tienen que contar, bailar y trabajar más el lip sync. Ya no hay tiempo para improvisar”.

Antes de retirarse del escenario, Diego Paredes agradeció las observaciones del jurado y aseguró que seguirán trabajando para mejorar cada detalle.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play