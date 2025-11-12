Cicinho, quien defendió los colores del Real Madrid entre 2006 y 2007 antes de jugar para la Roma, abrió su corazón en entrevista con el Diario inglés The Sun, sobre los problemas personales que enfrentó fuera del campo, incluyendo su lucha con el alcohol y el tabaco. El exjugador brasileño, que supo jugar para Brasil durante 15 partidos de carácter internacional, admitió en entrevistas que se presentaba a entrenar bajo los efectos del alcohol y fumaba cigarrillos durante más de una década.

“Si me preguntan si alguna vez he estado borracho para entrenar con el Real Madrid, lo hice”, confesó el futbolista, quien detalló cómo el alcohol formó parte de su vida desde los 13 años, llevando su carrera al límite. A pesar de sus problemas, Cicinho logró mantenerse en la élite y disputar 32 partidos con el club español.

Hoy, a sus 45 años y tras superar su adicción, el exlateral se dedica a compartir su experiencia para prevenir que otros caigan en el mismo camino.

“El fútbol fue una fase en mi vida. Ahora mi fase es mostrar mi testimonio y ayudar a las personas”, afirmó, participando en conferencias motivacionales y promoviendo la concienciación sobre el alcoholismo.

Su historia se convierte en un recordatorio de que, detrás del éxito deportivo, los jugadores también enfrentan desafíos personales que muchas veces permanecen ocultos.

