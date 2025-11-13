¡Modo rock on! Tres equipos listos para arrasar esta noche en ‘La Gran Batalla’

¡La adrenalina se siente en el aire! Esta noche, La Gran Batalla vivirá una de sus galas más intensas con la esperada semana del rock, una fecha que promete emociones fuertes, actuaciones potentes y más de una sorpresa en el escenario principal del programa de entretenimiento e imitación más visto del país.

Tres equipos llegan con energía a tope y toda la actitud rockera para conquistar al jurado, al público y, sobre todo, a sus propios compañeros, que son quienes tienen el poder de decisión en esta etapa de la competencia.

Los protagonistas de la noche serán:

Erika Valencia y Academia The Company Diego Paredes y Academia Vibra Dance Sisi y Academia Passion Dance

La dinámica del show indica que los mismos competidores eligen qué equipo avanza a la siguiente fase y cuál será el nominado de la noche, lo que genera tensión, polémica y momentos memorables en cada gala.

No te pierdas este capítulo lleno de música, talento y emoción, desde las 20:45 por Red Uno. También puedes seguir la transmisión en YouTube a través del streaming oficial del programa y conocer de cerca a los famosos y sus academias de baile.

Mira la programación en Red Uno Play