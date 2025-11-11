Urban Vibes sorprendió con AC/DC, pero el jurado cuestionó a Cisco Moreno por su interpretación

Inició una nueva semana de competencia en La Gran Batalla, y la dinámica de esta etapa llevó a los participantes a presentar coreografías al ritmo del rock, personificando a reconocidos artistas del género.

Los dos equipos que se enfrentaron en la gala fueron los liderados por Cisco Moreno y Rodrigo Giménez.

El primer grupo en subir al escenario fue el de Cisco Moreno junto a la academia Urban Vibes, quienes interpretaron a la legendaria banda AC/DC con su icónica canción Thunderstruck. La presentación desbordó energía y potentes movimientos escénicos que sorprendieron al público.

Pese al gran desempeño del cuerpo de baile, Cisco recibió varias observaciones por parte del jurado, que destacó la evolución del equipo, pero señaló fallas en su interpretación.

El juez Rodrigo Massa elogió el avance del grupo, aunque fue crítico con el protagonista:

“Estoy fascinado con el progreso de Urban Vibes; se nota que se arriesgan y hacen cosas nuevas. Cisco, te vi con fuerza y presencia escénica, pero hubo errores en el lip sync. Tu equipo está avanzando más rápido que tú”.

Por su parte, la jueza Gabriela Zegarra valoró el trabajo y la entrega en el escenario:

“Se nota que trabajaste mucho, Cisco. Te atreviste a más y lo demostraste. Aunque faltó un poco más de personaje, tu equipo me encantó”.

El juez Tito Larenti coincidió en destacar la actitud del grupo, pero le advirtió a Cisco que no debe confiarse:

“Urban Vibes está haciendo un gran trabajo. Pero siento que te está ganando la costumbre de tener un equipo que lo da todo. Hoy no estabas preparado para esto”.

Finalmente, Elka Meyer resaltó la dificultad de interpretar al personaje de AC/DC y valoró el esfuerzo del elenco:

“Te faltó fuerza vocal y más impacto en el personaje. Es difícil, pero hay que sorprendernos. El equipo, en cambio, tuvo pasos muy bien ejecutados”.

Cisco agradeció las devoluciones del jurado y expresó sentirse orgulloso del trabajo y la entrega de su equipo.

