Detienen al director de Miss Universo México: ¿qué cargos enfrenta?

La actriz y modelo Martha Cristiana aseguró este lunes que la detención de Jorge Figueroa es consecuencia directa de irregularidades dentro de la organización mexicana y de conflictos con autoridades del certamen internacional.

Jorge Figueroa, actual director de Miss Universo México, fue detenido tras denuncias relacionadas con irregularidades en la organización del certamen internacional, confirmó la actriz y modelo Martha Cristiana, quien afirmó que su salida del proyecto no fue casualidad sino resultado directo de los conflictos que presenció.

Cristiana reveló que el director tailandés del certamen, Nawat Itsaragrisil, presentó denuncias ante las autoridades de Tailandia contra miembros de la producción mexicana, lo que derivó en la detención de varios trabajadores vinculados al equipo de Miss Universo México.

Según sus declaraciones, el detonante fue la inclusión de un patrocinador vinculado a apuestas en línea, actividad ilegal en Tailandia, durante el certamen internacional.

La actriz señaló que esta situación evidencia una “manzana podrida” dentro de la organización mexicana, sugiriendo que el director nacional habría tenido responsabilidad directa en desencadenar la crisis.

El conflicto escaló cuando Nawat Itsaragrisil humilló públicamente a Fátima Bosch, representante de México, en un evento oficial en Bangkok, lo que provocó la intervención de la administración central del certamen y la amenaza de sanciones a los responsables de la organización mexicana.

Martha Cristiana aseguró que la detención de Figueroa demuestra la necesidad de revisar los procedimientos internos del certamen y reforzar la transparencia dentro de la representación mexicana para evitar que situaciones similares afecten a futuras concursantes.

