Poco a poco se normaliza el abastecimiento de diésel en el eje troncal del país

Con el arribo de al menos 300 cisternas cargadas con gasolina y diésel, el abastecimiento de combustible comenzó a normalizarse en distintas regiones del país. Aunque aún se registran filas en los surtidores, conductores y trabajadores del sector destacan una mejora visible respecto a semanas anteriores.

En Santa Cruz, estaciones de servicio operan con normalidad. Transportistas afirman que la carga de camiones y buses es más rápida y que las filas han disminuido considerablemente.

En Cochabamba, durante el fin de semana y la jornada del lunes, la distribución de carburantes también mostró una mejora significativa. Los conductores informaron que ya no hay restricciones para la venta y que las filas son menos frecuentes.

Por su parte, en el departamento de La Paz la situación sigue el mismo patrón. Si bien persisten algunas filas, se espera que con el paso de los días la demanda se estabilice y las esperas disminuyan.

