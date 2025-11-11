Preocupación por ola de violencia en Cochabamba tras asesinato de juez

Las investigaciones continúan para dar con los autores del asesinato del juez de sentencia de Villa Tunari, Wilder Marcial Cruz Arancibia, ocurrido la noche del viernes en el trópico de Cochabamba. El crimen ha generado consternación en el ámbito judicial.

De acuerdo con reportes preliminares, el juez fue asesinado con tres disparos alrededor de las 22:50, cuando se encontraba en su vehículo junto a su hijo, en la intersección de la calle Diego Almagro y la avenida D’Orbigny.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al automóvil, dispararon varias veces contra el conductor y luego se dieron a la fuga por la misma vía. El hijo del magistrado, que presenció el ataque desde el asiento del acompañante, resultó ileso y fue quien pidió ayuda a los vecinos y a la Policía.

El caso fue declarado en reserva mientras avanzan las investigaciones. Según el abogado Ludwing Ledezma, el principal sospechoso sería Ariel Villarroel, presunto líder de una banda dedicada al secuestro, quien habría ordenado el asesinato luego de que el juez se negara a liberar a Remberto López, actualmente recluido en el penal de San Pablo, Quillacollo.

Ledezma explicó que el grupo criminal busca evitar el traslado de López a un penal de máxima seguridad, donde podría enfrentar represalias de miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), una organización criminal brasileña con presencia en la región.

Una jurista declaró: “Ahora le tocó a un juez, lamentablemente en presencia de su hijo. Preocupa mucho la inseguridad que todavía campea en nuestra sociedad”. Asimismo, señaló que “con seguridad en su juzgado se ventilaban procesos relacionados con el narcotráfico, y entendemos que incluso algunos funcionarios habían sido amenazados”.

