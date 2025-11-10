Con crespón negro y teletrabajo: duelo en juzgado de Villa Tunari por asesinato de juez

El asesinato del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia, conmocionó a la población cochabambina. En señal de duelo, en el Tribunal de Justicia de Villa Tunari se colocó un crespón negro y los funcionarios cumplen sus labores bajo la modalidad de teletrabajo.

Cruz Arancibia, de 38 años, fue acribillado por dos sicarios que se desplazaban en motocicleta. El ataque ocurrió en la avenida D’Orbigny, esquina Diego de Almagro, cerca de la plazuela Virrey Toledo.

Según el informe policial, el juez se encontraba dentro de su vehículo junto a su hijo, tras asistir a un festival escolar. De acuerdo con el testimonio del menor, los atacantes se aproximaron sin mediar palabra y dispararon varias veces contra su padre.

Durante el levantamiento del cuerpo, peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) recolectaron tres proyectiles calibre 3.80 y una nota escrita, considerada evidencia clave en el proceso.

El informe forense preliminar determinó que la víctima recibió tres impactos de bala, en el pecho y el cuello, y falleció por un shock hipovolémico a causa de una hemorragia interna.

La Policía mantiene la investigación en reserva, aunque no descarta que el crimen esté vinculado a un acto de venganza.

