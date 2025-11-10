FFAA reconocerán al presidente Rodrigo Paz como Capitán General en Sucre

En el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia de Bolivia, las Fuerzas Armadas (FFAA) rendirán homenaje este lunes al presidente del Estado, Rodrigo Paz, con el reconocimiento oficial como Capitán General de la institución castrense, en un acto solemne que se desarrollará en la plaza 25 de mayo de la capital.

El jefe de Estado participará de una agenda de actividades oficiales organizadas por las FFAA, que iniciarán a las 10:00 de la mañana en el frontis de la Casa de la Libertad, donde recibirá la Medalla del Bicentenario de manos de las autoridades militares.

Como parte del simbolismo patriótico de la jornada, el presidente Paz entregará la misma medalla al Museo de la Casa de la Libertad, cumpliendo una tradición centenaria que reafirma la unión entre la historia republicana y la proyección del Estado hacia el futuro.

El reconocimiento de las Fuerzas Armadas al presidente como su Capitán General representa la renovación del compromiso institucional con la defensa de la soberanía nacional, la democracia y la paz social.

En preparación para los actos protocolares, la Policía y las FFAA realizaron el domingo ensayos de honor militar y medidas de seguridad en el centro histórico de Sucre, donde se dispuso el cierre total de la circulación vehicular desde las 00:00 horas de este lunes.

Las actividades forman parte de los actos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia, que celebran dos siglos de historia y unidad desde la emblemática Casa de la Libertad, cuna de la República.

