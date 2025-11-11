Productores del Norte Integrado reciben diésel y exigen priorizar zonas agrícolas del país

Tras semanas sin diésel, el abastecimiento de este carburante comienza a normalizarse en las provincias. Los productores aplauden las acciones realizadas por el presidente Rodrigo Paz y piden priorizar a las zonas productivas del país.

“Los productores queremos una nueva vida y una nueva Bolivia con beneficios para el sector productivo. Queremos que las autoridades trabajen con nosotros”, señaló Eliazer Arellano, representante de los productores del Norte Integrado.

El productor señaló que aún falta abastecer la zona este de Santa Cruz y al departamento de Beni, para no afectar la siembra de arroz y soya.

Según la información brindada por Arellano, los surtidores del Norte han recibido 5.000 litros más de cupo asignado que tenían en la zona que era de 20.000 litros de diésel.

En este sentido, solicitó una reunión con el gobierno para coordinar y tratar de solucionar los problemas del sector.

Mira la programación en Red Uno Play