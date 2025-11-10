TEMAS DE HOY:
Economía

Bolivian Business presentará el ranking de marcas más poderosas del país

La 20ª edición del ranking de Bolivian Business reconocerá a 32 marcas líderes en distintos rubros del país, evaluadas por su desempeño, reputación y buenas prácticas empresariales. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/11/2025 9:34

Santa Cruz, Bolivia

Bolivian Business celebrará la 20ª edición de su prestigioso ranking de marcas, consolidando dos décadas de investigación continua sobre las empresas más destacadas del país.

En esta edición, se reconocerán 32 marcas que se han destacado en diversos rubros, desde banca y farmacia hasta medios de comunicación y cadenas de supermercados, evaluadas bajo una metodología rigurosa y objetiva que involucra a expertos en marketing y a una comunidad de 100 profesionales del sector.

Según Isabel Carvajal Torrez, directora comercial nacional de Bolivian Business, este ranking no solo mide el desempeño de las empresas dentro de su industria, sino también se evaluan aspectos como atención al cliente, inversión y clima laboral.

“Este año presentamos la data y la historia de las marcas de nuestro país, reflejando su evolución y su impacto en la sociedad boliviana”, afirmó Carvajal.

El director ejecutivo de Bolivian Business, Jaime Calderón Calvo, detalló que la premiación se llevará a cabo en una cena de gala en Los Tajibos, con la presencia de importantes patrocinadores y líderes del sector empresarial y de marketing.

Entre las marcas destacadas de esta edición se encuentra Red Uno, reconocida en la categoría de medios de comunicación.

Los resultados completos se darán a conocer durante la ceremonia, aunque se adelantó que el ranking también contempla distinciones a nivel personal, como Mejor Empresario y Mejor Empresaria.

