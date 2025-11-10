TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Erika Valencia se impuso por decisión unánime de los jueces y ganó el segundo versus de la noche

La intérprete y su academia The Real Company se ganaron los cuatro votos del jurado con una destacada presentación de “Si no te hubieras ido”, imponiéndose sobre Gato Pozo y Style Bolivia en la segunda batalla de la noche.

Silvia Sanchez

09/11/2025 22:41

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

La segunda batalla de la noche en La Gran Batalla estuvo llena de emoción y talento. En esta ronda se enfrentaron Gato Pozo y Erika Valencia, con presentaciones que captaron la atención del público y del jurado.

El primero en subir al escenario fue Gato Pozo, acompañado por la academia Style Bolivia, con la interpretación de “El sol no regresa”, de La 5ª Estación. El grupo mostró entusiasmo y una notable mejoría respecto a su presentación anterior. Los jueces destacaron la energía y el compromiso del equipo, señalando avances en los aspectos que antes habían sido observados.

Luego fue el turno de Erika Valencia y la academia The Real Company, quienes asumieron el reto de interpretar a Marco Antonio Solís con la emblemática canción “Si no te hubieras ido”. Su puesta en escena cautivó al público y al jurado, que coincidieron en que la presentación fue sólida, emotiva y visualmente impactante.

El juez Tito Larenti resaltó la evolución de ambos equipos y el trabajo conjunto entre las academias y sus famosos, pero otorgó su voto de confianza a Erika Valencia y The Real Company.

Gabriela Zegarra valoró las mejoras visibles en las coreografías y afirmó: “Se nota que ninguno se quiere ir”, antes de inclinar también su voto por Erika.

Por su parte, Rodrigo Massa destacó el desempeño de las academias, aunque admitió que su decisión se definió por la interpretación del famoso, votando nuevamente a favor de Erika Valencia.

Finalmente, Elka Meyer elogió la energía de ambos equipos y subrayó que “Gato mejoró mucho, pero Erika se vio más cómoda en el escenario”, otorgándole así su voto a Erika y The Real Company.

Aunque Gato Pozo obtuvo el apoyo mayoritario del público con un 68,2%, el veredicto de los jueces fue unánime: Erika Valencia y The Real Company ganaron el segundo versus de la noche y avanzaron a la siguiente etapa de la competencia.

 

