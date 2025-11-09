Sicarios dejaron una nota tras asesinar al juez en Cochabamba: este es su contenido

El juez Wilber Marcial Cruz Arancibia fue atacado por dos hombres en motocicleta cuando se encontraba dentro de su vehículo junto a su hijo. Los peritos hallaron una nota escrita junto al cuerpo.
El Ministerio Público y la Policía iniciaron las investigaciones por el asesinato del juez de Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz Arancibia, de 38 años, quien fue ejecutado a tiros la noche del viernes en la ciudad de Cochabamba.
De acuerdo con los reportes preliminares, dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo del magistrado cuando este se encontraba detenido en la intersección de la avenida D’Orbigny y la calle Diego de Almagro.
El juez viajaba en compañía de su hijo, luego de asistir a un festival escolar. Según el testimonio del menor, los agresores se aproximaron sin mediar palabra y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra su padre.
Durante el levantamiento del cadáver, peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) recolectaron tres proyectiles calibre 3.80 y una nota escrita, la cual fue secuestrada como evidencia dentro del proceso investigativo.
El informe forense preliminar estableció que Cruz Arancibia recibió tres impactos de bala, en el pecho y el cuello, y falleció a causa de un shock hipovolémico por hemorragia interna.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, condenó el crimen, calificándolo como “cobarde y atroz”, y expresó sus condolencias a la familia del juez y a la comunidad judicial.
“Se ha instruido a las instancias correspondientes colaborar con la investigación para dar con los responsables de este lamentable hecho”, manifestó Saucedo.
El vehículo del magistrado fue trasladado a dependencias policiales para los peritajes correspondientes, mientras la Policía trabaja en el análisis de cámaras de seguridad de la zona.
