Sicarios dejaron una nota tras asesinar al juez en Cochabamba: este es su contenido

El Ministerio Público y la Policía iniciaron las investigaciones por el asesinato del juez de Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz Arancibia, de 38 años, quien fue ejecutado a tiros la noche del viernes en la ciudad de Cochabamba.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo del magistrado cuando este se encontraba detenido en la intersección de la avenida D’Orbigny y la calle Diego de Almagro.

El juez viajaba en compañía de su hijo, luego de asistir a un festival escolar. Según el testimonio del menor, los agresores se aproximaron sin mediar palabra y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra su padre.

Durante el levantamiento del cadáver, peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) recolectaron tres proyectiles calibre 3.80 y una nota escrita, la cual fue secuestrada como evidencia dentro del proceso investigativo.

Foto Red Uno

El informe forense preliminar estableció que Cruz Arancibia recibió tres impactos de bala, en el pecho y el cuello, y falleció a causa de un shock hipovolémico por hemorragia interna.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, condenó el crimen, calificándolo como “cobarde y atroz”, y expresó sus condolencias a la familia del juez y a la comunidad judicial.

“Se ha instruido a las instancias correspondientes colaborar con la investigación para dar con los responsables de este lamentable hecho”, manifestó Saucedo.

El vehículo del magistrado fue trasladado a dependencias policiales para los peritajes correspondientes, mientras la Policía trabaja en el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

