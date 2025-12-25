Sin puente, vecinos en Colpa Bélgica deben hacer trasbordos y cruzar el río a diario

La falta de reconstrucción del puente en la zona de Colpa Bélgica, en Santa Cruz, mantiene en situación crítica a decenas de familias, que diariamente se ven obligadas a arriesgar su vida al cruzar el río para poder llegar al municipio y realizar sus actividades cotidianas.

Ante la inexistencia de una infraestructura segura, los pobladores deben recurrir a trasbordos y rutas alternas, lo que incrementa considerablemente los costos de transporte, agravados además por el alza en el precio de los combustibles. “Hacemos trasbordo, tengo que irme en bus por el Urubó y con el incremento del combustible nos sale más caro. Pedimos que arreglen los gaviones”, manifestó un ciudadano afectado.

Los vecinos cuestionan la falta de previsión y mantenimiento de la obra, señalando que la situación pudo haberse evitado. “Esto se podía prevenir, hay mucha gente que vive allá y tiene necesidad de salir y hacer sus diligencias, y estamos perjudicados. Esto se puede prevenir porque los impuestos que hay deberían generar la construcción de un buen puente”, expresó otro poblador.

La preocupación también es compartida por transportistas que circulan por la zona. Un mototaxista calificó la situación como alarmante: “La verdad está grave, oigan. No había venido a verlo”, señaló tras constatar el estado del lugar.

Los habitantes de Colpa Bélgica piden a las autoridades municipales y departamentales una pronta intervención para la reconstrucción del puente y el refuerzo de los gaviones, a fin de garantizar la seguridad de la población y restablecer la normal transitabilidad, evitando mayores riesgos y perjuicios económicos para las familias de la región.

Mire el video:

