Nasry Asfura llama a la unidad tras ser electo presidente de Honduras

Nasry Asfura, declarado oficialmente presidente electo de Honduras, ofreció este miércoles un mensaje de unidad y reconciliación nacional a pocas horas de ser confirmado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras las elecciones generales del 30 de noviembre.

“Es tiempo de reconciliación, de unidad y de paz. Debemos reconocernos como lo que somos: una sola familia hondureña”, expresó Asfura en una intervención televisiva por las fiestas de Navidad.

El dirigente del conservador Partido Nacional fue proclamado ganador con el 40,26 % de los votos, según datos oficiales, tras un proceso electoral marcado por retrasos, fallas técnicas y reclamos de nulidad parcial por parte de la oposición.

Recuento polémico y división política

El proceso de escrutinio fue especialmente lento, lo que generó tensiones en el país. El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, que quedó en segundo lugar con una diferencia mínima, exigió un reconteo voto por voto.

Por su parte, Rixi Moncada, del partido Libre (izquierda), respaldada por la presidenta saliente Xiomara Castro, no reconoce los resultados y también ha cuestionado el rol del CNE.

Un mensaje navideño con tono de compromiso

Durante su mensaje, Asfura afirmó que el nacimiento de Jesús “nos recuerda que el amor es más poderoso que cualquier división” y deseó que la Navidad “nos encuentre más humanos y más hermanos”.

“Hoy, con profunda gratitud y asumiendo el honor de poder servirles, les extiendo mi mano para caminar juntos con determinación por Honduras”, añadió.

Cerró su intervención citando un verso de La oración del hondureño, de Froylán Turcios: “Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací”.

Quinto presidente nacionalista desde 1980

Asfura asumirá el cargo el 27 de enero de 2026, convirtiéndose en el quinto gobernante del Partido Nacional desde el retorno al orden constitucional en 1980.

Lo precedieron Rafael Callejas, Ricardo Maduro, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, este último en dos mandatos consecutivos, el segundo de ellos en contravención de la Constitución, que prohíbe la reelección.

Entre 2006 y 2009, gobernó Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio de 2009. Su esposa, Xiomara Castro, fue presidenta desde 2022 y lideró el gobierno saliente con respaldo del partido Libre.

