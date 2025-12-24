[Imágenes sensibles] Patrulla policial arrolla cadáver en plena vía pública en Paraguay

Un hecho calificado como “escandaloso y grave” por medios locales ha causado indignación en Paraguay. Una patrulla de la Policía Nacional arrolló el cuerpo de un hombre asesinado minutos antes, mientras este yacía en la vía pública.

La víctima fue identificada como Eugenio Gómez Portillo, de 37 años. Según el informe preliminar, el hombre falleció a consecuencia de una herida producida por un disparo de arma de fuego en el barrio Nueva Esperanza II.

Mientras el cuerpo de Gómez Portillo permanecía tendido sobre el empedrado a la espera de los peritos, un móvil policial que llegaba para el procedimiento no se percató de su presencia y avanzó literalmente sobre el cadáver. Un video captado por testigos registró el momento en que el conductor de la patrulla debió retroceder tras los gritos de advertencia de los vecinos de la zona.

Investigación y detenciones

Las autoridades iniciaron una investigación interna para determinar las responsabilidades de este error, que violó la preservación obligatoria de la escena del crimen, según informa Diario HOY. Respecto al homicidio, la policía informó lo siguiente:

Sospechoso principal: Se busca a Adilson Lemes Ragazi, de 35 años, quien se encuentra prófugo y es sindicado como el presunto autor del disparo.

Aprehendidos: Tras el allanamiento del domicilio del sospechoso, cinco personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público.

Evidencias: Se incautó una escopeta calibre 20 y un teléfono celular en el lugar de las detenciones.

El caso ha provocado fuertes cuestionamientos hacia los protocolos de actuación de la Policía Nacional de Paraguay, debido a la falta de precaución al manejar cerca de una víctima fatal.

