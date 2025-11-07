¡Últimos nominados! 'Gato' Pozo y Style Bolivia van a eliminación tras una noche llena de emociones

En el cierre del último programa de karaoke con personajes ‘invertidos’, se conocieron los resultados de la votación del público que definieron el destino de los equipos en competencia.

Con el 40% de los votos, Sisi Eguez y la academia ‘Passion Dance’ lograron asegurarse un lugar en la siguiente fase del concurso. Por su parte, Rodrigo Giménez y Gato Pozo quedaron en zona de riesgo, dejando la decisión final en manos del jurado.

Tras una breve deliberación, Tito Larenti, en representación de los jueces, anunció al equipo nominado de la noche:

“En estas instancias queremos que los equipos se pulan y que los famosos logren que los personajes se vean reales. Por eso, el nominado de la noche es Gato Pozo y la academia ‘Style Bolivia’”.

El equipo había interpretado “El sol no regresa” de La 5ª Estación, en una presentación llena de energía y entusiasmo, aunque el jurado coincidió en que “faltó el personaje” y les pidió mayor creatividad y conexión con el papel para sus próximas apariciones.

La competencia continúa y la gala de eliminación promete una noche cargada de emociones, talento y sorpresas en el escenario más grande de la televisión boliviana.

