Revelan los verdaderos motivos de la ruptura entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

El romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal llegó a su fin tras cuatro meses de relación. Aunque el joven futbolista del FC Barcelona negó que hubiera existido una infidelidad, en los últimos días se conocieron nuevos detalles sobre los motivos reales de la separación.

En el programa Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen aseguró que la relación “no fue sincera desde el inicio” y sugirió que la cantante rosarina habría comenzado el vínculo mientras aún mantenía contacto con Trueno, su expareja.

“Siempre dije que lo que empieza mal, termina peor. Esta relación no fue sincera desde el principio y lo sostengo”, afirmó Etchegoyen.

De acuerdo con su versión, la ruptura se produjo hace dos semanas, cuando Yamal decidió terminar el vínculo al considerar que “no era una relación sana” y que le generaba conflictos personales.

“Él tomó la decisión de dejarla porque entendió que no le hacía bien”, señaló el periodista.

El entorno familiar del jugador tampoco habría apoyado el noviazgo.

“No avalaban el romance, especialmente el padre y la abuela, que no querían conocerla”, añadió Etchegoyen.

Finalmente, el periodista explicó que la edad y el estilo de vida de Yamal también habrían influido en la ruptura.

“Tiene 18 años y le encanta la fiesta. Eso no era compatible con una relación estable. Prefirió la diversión y la familia antes que el compromiso”, concluyó.

Nicki Nicole y su video tras la ruptura

Después de que Yamal confirmara el final del romance, Nicki Nicole compartió un video que causó furor entre sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, la artista argentina se mostró con un disfraz negro estilo “Venom” —un catsuit inspirado en el personaje de Spider-Man— mientras bailaba al ritmo de “Putería” de DobleP.

“Ustedes saben que amo Halloween, ¿no?”, escribió en la descripción.

El video rápidamente se volvió viral y los comentarios no tardaron en llegar.

“No soy Lamine, pero cuando quieras me podés Yamal”, bromeó un usuario.

“¿La relación iba Yamal, no?”, “Imaginate ser Lamine y ver este video...”, “Mi amiga, la que se quedó soltera”, fueron otros de los mensajes más destacados.

Mira la programación en Red Uno Play