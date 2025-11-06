Promulgan norma que reconoce y compensa a víctimas de los conflictos sociales

El presidente Luis Arce promulgó la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante los conflictos sociales de 2019 y 2020, con el objetivo de garantizar justicia, dignidad y reparación a las personas afectadas.

“Promulgamos la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos cometidas en rupturas del orden constitucional, reafirmando nuestro compromiso con la justicia y la dignidad de quienes han sufrido estas injusticias”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

La normativa establece que su aplicación alcanza a toda persona víctima directa o indirecta de vulneraciones a los derechos humanos ocurridas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020.

Arce subrayó que la promulgación de esta ley reafirma el compromiso del Estado con los valores democráticos y la protección de los derechos fundamentales.

El documento contempla mecanismos de reparación integral, entre ellos:

Compensación económica para las víctimas.

Atención médica y psicológica .

Acceso a programas educativos y de reintegración social .

Reconocimiento público de las víctimas.

Asimismo, la ley incluye garantías de no repetición, con el propósito de evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir y consolidar una política estatal de respeto a los derechos humanos.

