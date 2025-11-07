“Se notó tu incomodidad”: los jueces no perdonaron a 'Gato' Pozo en la última noche del karaoke ‘invertido’

En la última noche del karaoke con personajes ‘invertidos’, tres equipos llegaron al escenario de La Gran Batalla con toda su energía y creatividad.

El primero en presentarse fue Gato Pozo junto a la Academia Style Bolivia, quienes interpretaron la canción “El sol no regresa”, de La 5ta Estación.

Aunque el grupo mostró entusiasmo y buena disposición sobre el escenario, los jueces coincidieron en que la propuesta necesitó más conexión con el personaje y mayor impacto visual.

La juez Elka Meyer destacó el esfuerzo y el uso del escenario, pero señaló algunos detalles de coordinación:

“Me pareció muy bien, creo que estuvo adecuado, usaron todo el escenario, pero hubo momentos dispersos. En el caso de Gato, hiciste buen lip sync, pero en la caminata y el baile se notó que te costó”.

Por su parte, Gabriela Zegarra valoró la actitud, aunque observó falta de interpretación:

“Fue notoria la caminata, el personaje no estaba, pero lo intentaste y eso se valora”.

El juez Tito Larenti pidió más despliegue escénico y soltura:

“El equipo estuvo muy prolijo, hacen las cosas bien, pero no espectacular. Necesitamos eso: más show. Todo estuvo bonito, pero te vi incómodo, Gato; tenés que relajarte”.

Finalmente, Rodrigo Massa recomendó al equipo mejorar la expresividad y la conexión con el público:

“Tienen que tener objetivos, transmitir más. Jueguen con el escenario, sean más fluidos. Gato, hay que estudiar más el personaje, pero sigan sorprendiéndonos”.

Al despedirse, Gato Pozo agradeció al jurado por las observaciones y aseguró que seguirán trabajando para mejorar sus próximas presentaciones.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

