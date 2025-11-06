Cisco Moreno falló en su interpretación de Selena y recibió observaciones del jurado

El segundo equipo en presentarse en la dinámica karaoke con personajes invertidos de “La Gran Batalla” fue el de Cisco Moreno y la academia Urban Vibes, quienes interpretaron la canción “No me queda más” de la icónica Selena Quintanilla.

Pese al esfuerzo y la energía en el escenario, la propuesta no logró convencer al jurado, que coincidió en que al participante le faltó feminidad y precisión en la imitación.

El juez Rodrigo Massa fue el más duro en su valoración:

“Esto no le hizo justicia al punto de la competencia en el que estamos. No te parecías en nada, ni en la corporalidad ni en el lip sync. Les faltó ensayo. El equipo trabajó bien, pero hubo descoordinación”, señaló.

Por su parte, Gabriela Zegarra apuntó que Cisco se mostró nervioso y eso afectó su desempeño:

“Cuando estás inseguro, se nota en los movimientos. El coro te salió bien, pero faltaron gestos y movimientos femeninos que son característicos del personaje”, comentó.

El juez Tito Larenti consideró que la interpretación careció de sentimiento y conexión con el personaje:

“Tratan de hacerlo bien, pero no le ponen emoción. En tu caso, Cisco, no caminabas con naturalidad femenina y el lip sync no estuvo logrado”, observó.

Finalmente, Elka Meyer valoró la complejidad de la coreografía, pero señaló errores técnicos y falta de confianza:

“Usaron muchos giros y eso los descoordinó. Cisco, te noté inseguro. Tienes mucho para dar, pero hay que ser autocrítico en el escenario”, expresó.

Tras recibir las devoluciones, Cisco agradeció las observaciones y aseguró que trabajará para mejorar su presentación en la competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

